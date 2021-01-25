Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 1274 aileye yardımda bulunuldu - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılında ihtiyaç sahibi 1274 aileye yardımda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında 1274 ihtiyaç sahibine kömür, ve gıda yardımı ile engelli, yaşlı, asker ve eşi vefat etmiş kadınlara yönelik aylık yardımında bulunulduğu belirtildi.

Vakıftan yapılan toplam yardım tutarının 1 milyon 696 bin lira olduğunu bildirilirken, SYDV personelinin mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımların devam edeceği kaydedildi.