Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, belediye personeli aracılığıyla yaklaşık 2 bin aileye yardım paketi dağıtımının başladığını söyledi.

Bu zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Hayrabolu Belediyesi ve hayırseverlerimizin destekleriyle hazırlanan gıda paketlerimizi, 4 merkez ve 48 kırsal mahallemizde belirlediğimiz yardıma muhtaç ailelerimizin evlerine ulaştırmaya başladık. Ramazan ayında da vatandaşlarımızın yanındayız. Çorbada bizlerin de tuzu olsun istedik. Hayırseverlerimize de yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerime hayırlı ramazanlar dilerim."