Hayrabolu'da kar yağışı başladı
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Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından bazı bölgeler beyaza büründü.
Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahin Gültekin, yaptığı açıklamada, kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyledi.
Gültekin, "Mahallemizde mevsimin ilk karı yağdı. Sabah kalktığımızda yüksek kesimlerin karla kaplandığını gördük." dedi.
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