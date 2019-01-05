Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Hayrabolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

35 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Hayrabolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezinde tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Sabah, Tekirdağ, Hayrabolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Polis Helikopteri ile Yarıştı, Hız Aşımından Cezayı Yedi

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:20:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]