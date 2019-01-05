Hayrabolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
35 dakika önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezinde tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:45 Kaynak: İHA
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