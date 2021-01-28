Hayrabolu'da kar yağışı etkisini yitirdi - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini kaybetti.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, karla mücadelede belediye olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi.

İlçede şuana kadar olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden İnan, "İlçemizde kar yağışı etkisini kaybetti. Belediye olarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Bu arada kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.