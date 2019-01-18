Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da Karne Heyecanı

Hayrabolu'da Karne Heyecanı

57 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 668 öğrenci karne aldı.

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Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 668 öğrenci karne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, Gazi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin heyecanını kendisinin de yaşadığını belirterek, sorunsuz bir eğitim yılını geride bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Eğitimin esas unsurlarının öğretmen, öğrenci ve veliler olduğunu ifade eden Nair, "Eğitimdeki başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tüm eğitim camiamızın emeklerine teşekkür ediyoruz." dedi.


Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yavuz Özer, Mehmet Gürbüz ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel
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