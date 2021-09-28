Hayrabolu'da kışlık yiyecek hazırlıkları başladı - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde tüketilecek yiyeceklerin yapımına başladı.

Subaşı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, "imece" usulüyle kışın tüketecekleri salça, pekmez, tarhana, turşu, kesme ve kurutulmuş biber gibi ürünleri hazırlıyor.

Asiye Eroğlu, AA muhabirine, hazırladıkları yöresel gıdaların sofralarının vazgeçilmez lezzetleri olduğunu söyledi.

Kışlık yiyecek hazırlıklarını mahallede komşularıyla ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıklarını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu yana kışın yiyeceğimiz ürünleri kendimiz hazırlarız. Her yıl bu mevsimde tüm kadınları tatlı bir telaş sarar. Mahalleli kadınlar toplanıp bir arada salça, tarhana, kesme, turşu, buna benzer ürünleri birlikte hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin bazılarını buzdolabında bazılarını da kiler olarak kullandığımız serin odalarda muhafaza edip, kış boyunca tüketiyoruz."