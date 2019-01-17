Hayrabolu'da "Kitap Kardeşliği" Projesi

Hayrabolu Hasan Yılmaz Kurt İlkokulu tarafından okullarda kitap okuma alışkanlığını artırmak ve geliştirmek için başlatılan "Kitap Kardeşliği" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.

Hayrabolu Hasan Yılmaz Kurt İlkokulu tarafından okullarda kitap okuma alışkanlığını artırmak ve geliştirmek için başlatılan "Kitap Kardeşliği" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.



Projenin koordinatörlüğünü yürüten Hayrabolu Hasan Yılmaz Kurt İlkokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından yaklaşık bin 250 kitap toplandığını söyledi.





Projenin amacının kitap okuma alışkanlığını arttırmak olduğunu ifaden eden Gündoğan,"Projemiz temel üç hedef üzerine oluşturuldu. Birincisi okuma kültürü oluşturmak okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılacak bir davranış olduğunu düşünerek, ilkokulda eğitim göre, kitaba ihtiyacı olan öğrencilerimize kitap temin etmek istedik. Ayrıca kitap bağışına vesile olarak paylaşma duygusunu öğrencilerimizin içselleştirmesini sağlamak." dedi

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