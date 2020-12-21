Hayrabolu'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hayrabolu'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

21.12.2020 10:21
Hayrabolu'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Hayrabolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hayrabolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı toplum sağlığını korumak için Devlet Hastanesi, Belediye Hizmet Binası, Hükümet Konağı, Hal çarşısı ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdükleri çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

???????İlçede koronavirüse karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan İnan, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Kurum ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı ve güvenliği için." dedi.

Devlet Hastanesi, Hayrabolu, toplum, Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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