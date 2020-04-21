Hayrabolu'da larva ile mücadele çalışması başlatıldı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi, haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yaz aylarında halkın özellikle sivrisinek ve karasinek konusunda sıkıntı yaşamaması için ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.



Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek istediklerini belirten İnan, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için ekiplerimiz, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları gibi çeşitli sulak bölgelerde larva ilaçlama işlemlerini sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak."