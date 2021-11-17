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Hayrabolu'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hayrabolu'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor

17.11.2021 09:39
Hayrabolu'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor

Hayrabolu ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Hayrabolu ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzunköprü Caddesi'nde yapımına başlanan Millet Bahçesi'nin yaklaşık 35 bin metrekare alana inşa edileceğini söyledi.

Çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden İnan, "Millet Bahçesi içerisinde, kıraathane, koku bahçesi, gül bahçesi, ayçiçeği bahçesi, gelincik bahçesi, çocuk oyun alanı, hareket alanı, oyun tepesi, koşu ve bisiklet parkuru, kameriye, gezinti aksı, etkinlik alanı, otopark, koruluk, amfi, afet toplanma alanı, oturma basamakları ve köprü aksı yer alacak." dedi.

Hayrabolu'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor

Osman İnan, oyunlar, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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