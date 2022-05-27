Hayrabolu'da minik öğrenciler süt üretim tesisini gezdi - Son Dakika
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Hayrabolu'da minik öğrenciler süt üretim tesisini gezdi

27.05.2022 09:27
Hayrabolu'da minik öğrenciler süt üretim tesisini gezdi

Hayrabolu ilçesinde ana sınıfı öğrencileri süt üretim tesisini gezdi.

Hayrabolu ilçesinde ana sınıfı öğrencileri süt üretim tesisini gezdi.

Avluobası Mahallesi'nde 2 bin 500 büyükbaş hayvana sahip, 180 dönüm alana kurulu ve 45 çalışanı olan çiftliğe getirilen öğrenciler, sütün üretim aşamalarını gördü.

Öğrenciler daha sonra buzağıları sevdi ve beslemeye çalıştı.

Belediye Başkanı Osman İnan ziyarette, çocukların sütün üretim aşamasını adım adım gördüklerini belirterek, bu imkanı sağlayan işletme sahibine teşekkür etti.

Çiftlik sahibi Emin Orhan da minik öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğu ifade etti.

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Kaynak: AA

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