Hayrabolu'da muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Hayrabolu İlçesinde, Yörükler Mahallesi Muhtarının vefat etmesi nedeniyle, seçime gidildi.

Muhtar Eşref Özlü'nün 2019 yılında yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitirdiği mahallede, yeni muhtarın seçimi için mahalle sakinleri oy kullandı.

Muhtarlık seçiminde iki aday yarıştı.

Toplam 157 oyun kullanıldığı seçimde, Mahmut Şahin Özen 83 oy alırken, Fethi İnan ise 74 oy aldı. Muhtarlığa seçilen Mahmut Şahin Özen, mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.