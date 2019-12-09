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Hayrabolu'da öğrenciler yaptıkları oyuncakları LÖSEV'e gönderdi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, anaokulu öğrencileri "Bir Tebessüm İçin Sen de Elini Ver" projesi kapsamında aileleriyle yaptıkları oyuncakları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) gönderdi.

Hayrabolu'da öğrenciler yaptıkları oyuncakları LÖSEV'e gönderdi, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, anaokulu öğrencileri "Bir Tebessüm İçin Sen de Elini Ver" projesi kapsamında aileleriyle yaptıkları oyuncakları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) gönderdi.

Ella Anaokulu Müdürü Deniz Temel yaptığı açıklamada, öğrencilerin aileleriyle birlikte tasarladıkları oyuncakları, LÖSEV'e gönderdiklerini söyledi.


Proje kapsamında yüze yakın oyuncak gönderdiklerini ifade eden Temel, "Projede öğrencilere, iyilik, yardımseverlik bilinci ve farkındalık duygusu kazandırmak amaçlandı. Böylece lösemili çocuklarımızın bir nebze de olsa gülmesi öğrencilerimizi mutlu etti." dedi.

Hayrabolu, Tekirdağ, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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