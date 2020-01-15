Hayrabolu'da okullara "mama toplama kutusu" konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayrabolu'da okullara 'mama toplama kutusu' konuldu - Son Dakika

Hayrabolu'da okullara "mama toplama kutusu" konuldu

6 saat önce

Hayrabolu ilçesinde okullara sokak hayvanları için mama toplama kutuları yerleştirildi.

Hayrabolu'da okullara

Hayrabolu ilçesinde okullara sokak hayvanları için mama toplama kutuları yerleştirildi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayrabolu Belediyesi işbirliğiyle sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik proje hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının sokak hayvanlarına özellikle kış aylarında besin sağlamak olduğunu anlatan İnan, "Sokak hayvanları ile hayatı birlikte paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz ile sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik projeye destek olacağız." dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Tikankuş da kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirtti.


Proje kapsamında ilçedeki 15 okula mama toplama kutuları koyduklarını ifade eden Tikankuş, "Bu proje ile öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak istedik. Proje kapsamında toplanan mamaları sokak hayvanlarına ulaştırarak, zorlu kış şartlarında onlara destek sağlamış olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Yaprak Çakar da sokak hayvanları için mama toplayarak projeye destek olacaklarını ifade etti.

Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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