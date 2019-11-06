Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları
Son Dakika Güncel Hayrabolu'da pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları

Hayrabolu'da pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları

7 saat önce

Hayrabolu'da piyano, pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları açıldı.

Hayrabolu'da pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları, System.String[]

Hayrabolu'da piyano, pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları açıldı.


Hüseyin Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde açılan piyano, gitar, pilates, satranç ve takı tasarım kursları'na toplam 240 kişi başvurdu.


Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, kurslara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.


Açılan kursların ücretsiz olduğunu belirten İnan, "Belediyemiz bünyesinde yeni kurslar açtık. Şuan piyano, pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kurslarımız devam ediyor. Yakın zamanda da yeni kurslar açmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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