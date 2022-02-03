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Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı - Son Dakika

Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı

03.02.2022 13:23

Hayrabolu ilçesinde sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Hayrabolu ilçesinde sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

İlçede dün gece başlayan sağanak şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyükkarakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.

Buzağcı Mahallesi Muhtarı Nazmi Gündoğdu, AA muhabirine, iki mahalle arasındaki yolun sağanak nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Gündoğdu, suların çekilmesiyle yolun yeniden açılacağını kaydetti.

Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı
Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı
Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı

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Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı - Son Dakika


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