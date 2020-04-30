Hayrabolu'da sağanak ve dolu, tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Kaymakam Sülün ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dolunun zarar verdiği tarlalarda incelemelerde bulundu.

Sülün, yetkililerin gerekli incelemeleri yapacaklarını ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün , AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Umurbey ve Yörgüç mahallelerinde sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

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