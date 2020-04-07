Hayrabolu'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika

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Hayrabolu'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu
6 saat önce
Hayrabolu ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısına zarar verdi.
Hayrabolu ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısına zarar verdi.
Tekirdağ'da bir süredir etkisini gösteren şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde bir evin çatısı, rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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