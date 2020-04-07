Hayrabolu'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika

Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde bir evin çatısı, rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da bir süredir etkisini gösteren şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hayrabolu ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısına zarar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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