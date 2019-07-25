Hayrabolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
57 dakika önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
'ın Hayrabolu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü
Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen U.K. ve A.D.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada A.D.Y, silahla U.K'yi ayağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ
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