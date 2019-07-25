Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Hayrabolu'da silahlı kavga: 1 yaralı

57 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hayrabolu'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen U.K. ve A.D.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada A.D.Y, silahla U.K'yi ayağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Hayrabolu, Uzunköprü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
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