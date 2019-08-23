Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde "29. Ayçiçeği Festivali" kapsamında sünnet şöleni düzenlendi.



Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, bu yıl festival kapsamında 70 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.



İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin. " dedi.



İnan, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun, meclis üyeleri, çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.