Hayrabolu'da "Sünnet Şöleni" düzenlendi - Son Dakika

Hayrabolu'da "Sünnet Şöleni" düzenlendi

Hayrabolu Belediyesi tarafından, "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından, "Sünnet Şöleni" düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 59 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini belirten İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi. İnan, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Son Dakika

Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

"Keşke evimiz yansaydı diyecekler" sözleriyle tepki çeken Belediye Başkanı Özeren: Açıklamam yanlış anlaşıldı

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

"23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar" diyen genç kız, kendini üst geçitten attı

Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım

Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı