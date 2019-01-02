Hayrabolu'da Sydv Yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 434 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 434 vatandaşa yardım yapıldı.





Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık ayında 434 ihtiyaç sahibine 39 bin 356 lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.





Yardımların aile ve katılım payı olarak verildiğini belirten Demirayak, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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