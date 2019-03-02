Hayrabolu'da Sydv Yardımları
1 saat önce
Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 244 vatandaşa yardım yapıldı.
Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 244 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, şubat ayında 244 ihtiyaç sahibine, 31 bin 453 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların eğitim, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:44 Kaynak: AA
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