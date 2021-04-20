Hayrabolu'da tatlıcılarda ramazan yoğunluğu - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle tatlı satışı yapan iş yerlerindeki yoğunluk arttı.

Tatlıcı Abdurrahman Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketiyle geldiğini belirterek, işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bu bereketin işlerine yansıdığını kaydeden Gören, ramazan ayına günlük taze olarak özel tatlı çeşitleri yaptıklarını belirtti.

Bayram için siparişlerin gelmeye başladığını Gören, "Ramazan ayında vatandaşların tatlı talepleri fazlalaşıyor. Ramazan ayında özellikle baklava çeşitleri ve tulumba tatlımız rağbet görüyor. Kendi imalatımız olan tatlı çeşitlerimiz ile Hayrabolu halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu mesleğe babam Sedat Gören 25 yıl önce başladı. Bende yaklaşık 6 yıldır babamla ile birlikte bu mesleği sürdürüyorum."