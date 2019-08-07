Hayrabolu'da toplu sünnet şöleni

Hayrabolu
ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında toplu sünnet töreni düzenlendi.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında bu yıl belediyeye başvuran 64 çocuğun Devlet Hastanesi
'nde sünnet ettirildiğini belirtti.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine başvuruda bulunan tüm çocukları sünnet ettirdiklerini ifade eden İnan, hastane yönetimi ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Sünnet olan çocuklara, festival etkinlikleri içinde bir kutlama programı yapılacağı kaydedildi.