Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da toplu sünnet şöleni
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Hayrabolu'da toplu sünnet şöleni

2 saat önce

Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında toplu sünnet töreni düzenlendi.

Hayrabolu'da toplu sünnet şöleni, System.String[]
Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında toplu sünnet töreni düzenlendi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında bu yıl belediyeye başvuran 64 çocuğun Devlet Hastanesi'nde sünnet ettirildiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine başvuruda bulunan tüm çocukları sünnet ettirdiklerini ifade eden İnan, hastane yönetimi ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sünnet olan çocuklara, festival etkinlikleri içinde bir kutlama programı yapılacağı kaydedildi.
Devlet Hastanesi, Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:21 Kaynak: AA
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