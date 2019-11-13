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Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
7 saat önce
Hayrabolu ilçesinde bir tarlada yanan traktör, kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Hayrabolu ilçesinde bir tarlada yanan traktör, kullanılamaz hale geldi.
Delibedir Mahallesi'nde tarlasında ekim yapan H.E'nin kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
H.E.'nin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Hayrabolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.
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