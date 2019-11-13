Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi

7 saat önce

Hayrabolu ilçesinde bir tarlada yanan traktör, kullanılamaz hale geldi.

Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Hayrabolu ilçesinde bir tarlada yanan traktör, kullanılamaz hale geldi.

Delibedir Mahallesi'nde tarlasında ekim yapan H.E'nin kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

H.E.'nin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Hayrabolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.

Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]