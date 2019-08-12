Hayrabolu'da yangın
1 saat önce
Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı.
Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Yörgüç Mahallesi merasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.
Yangından 2 bin dönümlük meralık alan etkilendi.
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