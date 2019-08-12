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Hayrabolu'da yangın

1 saat önce

Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı.

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Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Yörgüç Mahallesi merasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.
Yangından 2 bin dönümlük meralık alan etkilendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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