Hayrabolu'da yangın sonucu 2 evde hasar oluştu - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki eve de sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yanındaki eve de sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 2 evde de hasar oluştu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, evleri yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. İnan, evleri yanan ailelerin yanında olduklarını söyledi.