Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları - Son Dakika
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Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları

7 saat önce

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.


Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Büyükkarakarlı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak."

Fen İşleri Müdürlüğü, Osman İnan, Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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