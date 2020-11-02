Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çene Mahallesi'nde yol yapım ve onarım çalışmalarını inceleyen İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürüyoruz. İlçe merkezi ve kırsal mahallemizde yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu