Hayrabolu'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Kabahöyük Mahallesini ziyaret eden İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu.