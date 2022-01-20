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Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor - Son Dakika

Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor

20.01.2022 11:04

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üretilen çikolata 52 ülkede damakları tatlandırıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üretilen çikolata 52 ülkede damakları tatlandırıyor.

Uzunköprü Caddesi'nde 6 bin metrekare alanda 65 kişinin çalıştığı Oyal Çikolata Fabrikası'nın sahibi Ali Can, AA muhabirine, 1944 yılında büyük dedesi Muhittin Can tarafından Diyarbakır'da bisküvi ve çikolata üretimi yapıldığını, şimdi kardeşi ile bu mesleği sürdürdüklerini söyledi.

Hayrabolu'da 2017 yılından bu yana çikolata üretimi yaptıklarını anlatan Can, "52 ülkeye 146 çeşit ürün ihraç ediyoruz. Latin Amerika, Arap, Afrika ve Balkan ülkeleri olmak üzere geniş bir pazarımız bulunmakta." dedi.

"Günlük üretimimizi 40-45 tona çıkarmak istiyoruz"

Can, 2023 yılında şekerleme üretimi yapmayı planladıklarını belirterek, "Günlük 25-30 ton olan kapasitemizi 40-45 tonlara çıkartıp, ihracata katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlar ile istihdam sayısını 100-150'ye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Yenilikçi, kaliteli, farklı ve çarpıcı ürünler yaratmak için çalıştıklarını vurgulayan Can, şunları kaydetti:

"Alanımızda dünyanın en ileri teknolojilerine sahip olarak üretim gerçekleştiriyoruz. Çikolatalı ve şekerli gıdalar pazarında girişimde bulunduğumuz her segmentte farklı ve yenilikçi ruhumuzla insan yaşamına keyifli lezzetler sunuyoruz. Geliştirdiğimiz ürünler ve teknolojik yatırımlarımızla sektöre öncülük ederek gelişimine katkıda bulunan, genç ve dinamik yönetim yapımızla dünya lezzetlerini yaratan global bir marka olmak için çalışıyoruz."

Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor
Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor
Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor

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Diyarbakır, Hayrabolu, Tekirdağ, Ali Can, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayrabolu'dan 52 ülkeye çikolata ihraç ediliyor - Son Dakika
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