Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Hayrabolu İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun'u ziyaret etti.



Ziyarette Müftü Vekili Olgun, hafta hakkında İnan'a bilgi verdi.



Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan İnan,"Camilerimiz, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir." dedi.



Müftü Vekili Olgun da Belediye Başkanı İnan'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirtti.



Hayrabolu'da ev yangını



Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.



Umurbey Mahallesi'nde Muzaffer Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.