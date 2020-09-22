Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, hasat sonrası tarlalara girerek, kışlık yakacak olarak kullanmak üzere ayçiçeklerinin saplarını topluyor.

Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden Kübra Gültekin, dar gelirli vatandaşların ayçiçeği saplarını kışın evlerinde yakacak olarak kullandıklarını söyledi.

Vatandaşların ayçiçeği saplarını odunun yanında tutuşturucu olarak kullandığını ifade eden Gültekin, "Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallelerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar soğuk kış günlerinde yakacak ihtiyacını ucuza mal edebilmek için hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını toplayarak evlerinde depoluyor." dedi.

- Yol yapım ve onarım çalışması

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğünü söyledi.

İnan, "Hisar ve Aydınevler mahallelerimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bozuk veya yapılmamış yol bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.