Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını belirten İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. İlçemiz genelinde yaklaşık 10 bin metrekare yol tamiri, 40 bin metrekare yeni yol çalışması gerçekleştirdik." dedi.- Dezenfekte çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı belediye ekiplerince, dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, korona virüse karşı tedbir amacıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

İlçede koronavirüse karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İnan, " Ekiplerimiz, halkımızın toplu olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.