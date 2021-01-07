Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını belirten İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Danışment Mahallemizde çalışıyor. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." dedi.

Ağaç budama çalışması

Hayrabolu Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Osman İnan, belediye olarak ağaç bakımına büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Ağaçların gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan budama çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden İnan, "Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre ve iyi bir doğa bırakma en büyük hedeflerimizden biridir." diye konuştu.