Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli rolü öğretmenlerin üstlendiğini belirtti.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan İnan, şunları kaydetti:

"Öğretmene değer vermek ve sonsuz saygı duymak hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir. Bir toplum öğretmene değer vermekle aslında kendi değerini ortaya koymuş olur. Çünkü öğretmenler, ifa ettikleri bu kutsi görevle toplumun geleceğini inşa ederler. Hayatımızın dönüm noktasını oluşturan öğretmenlerimiz saygı ve hürmetle hatırlanmayı, değer görmeyi sonuna kadar hak etmektedir. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü eğitim dünyasına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, eğitim camiamızın bu özel gününü kutluyorum."

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Şalgamlı Mahallesi'ni ziyaret eden İnan, "Sorunları yerinde inceleyip istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçemizde yapılmadık yol bırakmayacağız." diye konuştu.