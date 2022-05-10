Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
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Hayrabolu'dan kısa kısa

10.05.2022 11:54
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 12 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 12 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, nisan ayında bin 12 ihtiyaç sahibine, 1 milyon 340 bin 627 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların gıda, yaşlı aylığı, sağlık, eğitim ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

İlyas ve Hisar mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini aktaran İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Sülün, Nisan, Sülün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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