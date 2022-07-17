Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. İlyas, Şalgamlı, Küçükkarakarlı, Çerkezmüsellim ve Doğcalı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Hayrabolu Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçenin temiz ve örnek yapısını korumak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerlerinin yerinde yıkanarak, dezenfekte edildiğini belirtti.

Yıkama ve dezenfekte aracıyla kirlenen çöp konteynerlerini anında yıkayıp dezenfekte ederek çürümesini ve ilaçlama yaparak da zararlı haşerelerin çoğalmasını önlediklerini ifade eden İnan, konteynerlerin bakım ve onarımının da yapıldığını sözlerine ekledi.