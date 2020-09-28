Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Tüfekci göreve başladı - Son Dakika

Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Bilge Sertel Tüfekci, göreve başladı.

Başhekim Uzman Dr. Tüfekci, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayrabolu'nun güzel bir ilçe olduğunu, imkanlar kapsamında en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirten Tüfekci, "Devlet Hastanesinin gelişmesi ve büyümesi için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız." dedi.