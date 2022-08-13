İnan, belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Osman İnan ve AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Hisarcık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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