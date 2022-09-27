Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor - Son Dakika
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Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor

27.09.2022 15:10
Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, hasat sonrası ayçiçeği tarlalarından topladıkları sapları ısınmak amacıyla kullanıyor.

Cambazdere Mahallesi'nde ikamet eden Alper Bigalı, dar gelirli vatandaşların tarlalardan topladığı ayçiçeği saplarını yakacak olarak kullandıklarını söyledi.

Ayçiçeği saplarının odunla birlikte kullanıldığını belirten Bigalı, "Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Topladığımız sapları küçük küçük kıydıktan sonra kışın yakmak için hazırlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor - Son Dakika
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