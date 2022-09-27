Ayçiçeği saplarının odunla birlikte kullanıldığını belirten Bigalı, "Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Topladığımız sapları küçük küçük kıydıktan sonra kışın yakmak için hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor - Son Dakika

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