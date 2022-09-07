Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seyir halindeki saman yüklü kamyon, Malkara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve Hayrabolu Belediyesinin iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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