Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

07.09.2022 09:00
Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki saman yüklü kamyon, Malkara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve Hayrabolu Belediyesinin iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 09:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement