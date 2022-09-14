Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
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Hayrabolu'dan kısa kısa

14.09.2022 10:44
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlyas Mahallesi'nde çalışmaları inceleyen İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ahilik Haftası

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Hayrabolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Başoğul'u ziyaret etti.

İnan, Ahilik geleneğini sürdüren esnafın yanında olduklarını söyledi.

Ahilikte bulunan doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği, ahlakı, sevgiyi herkesin öğrenmesi gerektiğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Toplumsal dayanışma, hizmette mükemmellik, dürüstlük, sabır, cömertlik, tevazu gibi ahilik değerlerini hakkıyla yaşatan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Bizler her zaman Ahilik geleneğini sürdüren esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da esnaf ve sanatkarımıza destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

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Kaynak: AA

Osman İnan, Hayrabolu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

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