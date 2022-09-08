"Hayrabolu'muzun ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. Kapımız herkese açık. Ülkemizin geçtiği bu önemli dönemde birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi koruyup bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA

Eyüp Fırat, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.