Kaymakam Fırat, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eyüp Fırat, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

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