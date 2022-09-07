Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika
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Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

07.09.2022 17:33
Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaymakam Fırat, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Eyüp Fırat, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika
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