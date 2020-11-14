Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Osman İnan, burada yaptığı konuşmada, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnan, şöyle konuştu:

"Asil Türk milleti, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in komutanlığında, 7'den 70'e topyekün el ele gönül gönüle vererek, düşmana karşı koymuş, bir destan yazmıştır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla yaşadığı bu vatan topraklarının her karşını geri almıştır. Ecdadımız kanlarını dökerek, canlarını vererek, bu toprakları vatan yapmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuşlar ve bizlere emanet etmişlerdir."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu.