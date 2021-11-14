Hayrabolu'nun işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Hayrabolu'nun işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na düzenlenen törende, çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, daha sonra kapalı pazar yerinde devam eden programda, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda hüküm süren, büyük Türk Milleti'nin yegane ilkesinin devlet töresi ve bağımsızlık olduğunu anlatan İnan, Anadolu coğrafyasının yüz yıllar boyunca istilacı milletlerin hedefi haline geldiğini aktardı.

Ecdadın canlarını feda ederek bu toprakları vatan yaptığını vurgulayan İnan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık yüz yıl önce de, bu topraklara göz dikilmiş ve işgal edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek, büyük Türk Milletini ayağa kaldırmış ve kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Ecdadımız, kanlarını ve canlarına vererek bu toprakları vatan yapmışlardır. Milletçe verilen topyekun, bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Aziz Türk Milleti, her zaman birbirine sıkı sıkıya sarılmış, iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberliğini korumuştur. Bugün de bölgesinde ve dünyada parlayan bir yıldız olan Türkiye Cumhuriyeti, mazlumların umudu, düşmanların korkulu rüyasıdır. 99 yıl önce, tarihe altın harflerle, bu destanı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehirlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından geçit merasimiyle sona erdi.