Son Dakika Haberleri: Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları

Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları

35 dakika önce

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2018 yılında ihtiyaç sahibi 4 bin 381 kişiye yardımda bulundu.

Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları, System.String[]
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2018 yılında ihtiyaç sahibi 4 bin 381 kişiye yardımda bulundu.


Hayrabolu SYDV Müdürü Günnür Karabey yaptığı açıklamada, 2018 yılında, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, kömür, gıda, engelli ve yaşlı aylığı, kimsesiz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunulduğunu belirtti.


Toplam yardım tutarının 5 milyon 692 bin lira olduğunu bildiren Karabey, SYDV personelinin mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştığını söyledi.

Karabey, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel
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